"Ювентус" потерпел первое поражение в текущем сезоне Серии А
Футбол
- 19 октября, 2025
- 17:40
Туринский "Ювентус" потерпел первое поражение в текущем сезоне итальянской Серии А.
Как сообщает Report, выездной матч 7-го тура чемпионата Италии против "Комо" завершился победой хозяев со счетом 2:0.
В составе победителей на 4-й минуте забил Марк-Оливер Кемпф, на 79-й минуте Николас Пас установил окончательный счет.
"Комо" набрал 12 очков и занимает пятое место, "Ювентус" с таким же количеством баллов находится на шестой позиции.
