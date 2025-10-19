"Ювентус" потерпел первое поражение в текущем сезоне Серии А

Туринский "Ювентус" потерпел первое поражение в текущем сезоне итальянской Серии А.

Как сообщает Report, выездной матч 7-го тура чемпионата Италии против "Комо" завершился победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей на 4-й минуте забил Марк-Оливер Кемпф, на 79-й минуте Николас Пас установил окончательный счет.

"Комо" набрал 12 очков и занимает пятое место, "Ювентус" с таким же количеством баллов находится на шестой позиции.