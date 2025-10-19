"Yuventus" cari mövsüm İtaliya A Seriyasında ilk məğlubiyyətini alıb
Futbol
- 19 oktyabr, 2025
- 16:36
"Yuventus" cari mövsüm İtaliya A Seriyasında ilk məğlubiyyətini alıb.
"Report"un məlumatına görə, Turin təmsilçisi VII turda səfərdə "Komo" ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma meydan sahiblərinin 2:0 hesablı qalibiyyəti ilə bitib.
"Komo" 12 xalla beşinci, eyni xala malik olan "Yuventus" altıncı pillədə qərarlaşıb.
