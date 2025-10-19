İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Futbol
    • 19 oktyabr, 2025
    • 16:36
    Yuventus cari mövsüm İtaliya A Seriyasında ilk məğlubiyyətini alıb

    "Yuventus" cari mövsüm İtaliya A Seriyasında ilk məğlubiyyətini alıb.

    "Report"un məlumatına görə, Turin təmsilçisi VII turda səfərdə "Komo" ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma meydan sahiblərinin 2:0 hesablı qalibiyyəti ilə bitib.

    "Komo" 12 xalla beşinci, eyni xala malik olan "Yuventus" altıncı pillədə qərarlaşıb.

    “Yuventus” İtaliya A Seriyası məğlubiyyət “Komo”

