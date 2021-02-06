"Ювентус" победил "Рому"

В матче 21-го тура итальянской Серии А "Ювентус" переиграл "Рому". Встреча проходила на стадионе "Альянц Ювентус" в Турине и завершилась со счётом 2:0

В матче 21-го тура итальянской Серии А "Ювентус" переиграл "Рому". Встреча проходила на стадионе "Альянц Ювентус" в Турине и завершилась со счётом 2:0.

Как передает Report, на 13-й минуте счёт открыл Криштиану Роналду: Альваро Мората отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной, и португалец ударом в касание низом отправил мяч в угол ворот. На 70-й минуте "Ювентус" увеличил преимущество — Куадрадо исполнил классную передачу низом на правый край чужой штрафной, где Кулушевски остался без присмотра и прострелил низом во вратарскую, откуда Рожер Ибаньес срезал мяч в свои ворота.

"Ювентус" набрал в 20 матчах 42 очка и поднялся на третье место в итальянской Серии А. "Рома" (40) опустилась на четвёртое место, при этом команда Паулу Фонсеки сыграла 21 матч.