"Ювентус" определился с новым главным тренером

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло покинет пост по окончании сезона.

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло покинет пост по окончании сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на Sportmediaset, руководство туринского клуба отправит 42-летнего специалиста в отставку, даже если тот выиграет Кубок Италии и пробьется в Лигу чемпионов.

"Старая синьора" окончательно решила вернуть Массимилиано Аллегри на пост главного тренера. Специалист возглавит команду перед стартом нового сезона.

В настоящий момент команда занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 66 очков.

Аллегри работал в "Ювентусе" с 2014 по 2019 год и сейчас находится без клуба. Вместе с ним бело-черные пять раз выигрывали чемпионат Италии и дважды доходили до финала Лиги чемпионов.