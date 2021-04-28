"Ювентус" определился с новым главным тренером

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло покинет пост по окончании сезона.
Как сообщает Report со ссылкой на Sportmediaset, руководство туринского клуба отправит 42-летнего специалиста в отставку, даже если тот выиграет Кубок Италии и пробьется в Лигу чемпионов.
"Старая синьора" окончательно решила вернуть Массимилиано Аллегри на пост главного тренера. Специалист возглавит команду перед стартом нового сезона.
В настоящий момент команда занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 66 очков.
Аллегри работал в "Ювентусе" с 2014 по 2019 год и сейчас находится без клуба. Вместе с ним бело-черные пять раз выигрывали чемпионат Италии и дважды доходили до финала Лиги чемпионов.