"Ювентус" обыграл "Лацио" и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка Италии по футболу

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Футболисты туринского "Ювентуса" в седьмой раз выиграли Суперкубок Италии, одержав победу над римским "Лацио". Матч, прошедший в Шанхае, завершился со счетом 2:0.

Голы забили нападающие Марио Манджукич (69-я минута) и Пауло Дибала (73), перешедшие в туринский клуб в межсезонье.

"Ювентус" завоевал Суперкубок Италии в седьмой раз (ранее команда выигрывала титул в 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013 годах). Команда вышла на чистое первое место по этому показателю, опередив "Милан", побеждавший шесть раз.

"Лацио" становился обладателем титула в 1998, 2000, 2009 годах.