​​​​​​​"Ювентус" и "Сассуоло" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

"Ювентус" на выезде сыграл вничью с "Сассуоло" в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.

"Ювентус" на выезде сыграл вничью с "Сассуоло" в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 3:3.

В составе хозяев мячи забили Филип Джуричич (29-я минута), Доменико Берарди (51) и Франческо Капуто (54). У гостей отличились Данило (5), Гонсало Игуаин (12) и Алекс Сандро (64).

Отметим, что Данило 15 июля исполнилось 29 лет, он стал вторым футболистом в текущем сезоне первенства, который отличился в день рождения.

"Ювентус" лидирует в турнирной таблице чемпионата, в активе клуба 77 очков. "Сассуоло" не проигрывает седьмой матч подряд, трижды сыграв вничью. Клуб располагается на восьмой строчке, набрав 47 очков. В следующем туре подопечные Сарри 20 июля примут "Лацио", "Сассуоло" 18 июля на выезде сыграет с "Кальяри".