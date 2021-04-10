О нас
Report Georgia
Аудио новости

Юрген Клопп посоветовал игрокам не пользоваться социальными сетями

Юрген Клопп посоветовал игрокам не пользоваться социальными сетями В социальных сетях есть проблема, которая еще не решена. Люди могут спрятаться за любой учетной записью и писать, что хотят. Это проблема, которую необходимо решить на этой планете как можно быстрее
Футбол
10 апреля 2021 г. 00:22
Юрген Клопп посоветовал игрокам не пользоваться социальными сетями
Юрген Клопп

"В социальных сетях есть проблема, которая еще не решена. Люди могут спрятаться за любой учетной записью и писать, что хотят. Это проблема, которую необходимо решить на этой планете как можно быстрее".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп в интервью ESPN.

"Я не пользуюсь социальными сетями. За это меня критиковали на протяжении всей моей карьеры. Но надо просто не слушать людей, которых ты не знаешь и которые не хотят тебе помогать.

Это был бы мой совет игрокам. Я знаю, что в социальных сетях есть некоторые хорошие вещи, но они не такие уж и важные – если ты можешь отключить их, это хорошее решение", – отметил немецкий специалист.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Klopp futbolçularını sosial şəbəkələrdən imtina etməyə çağırdı

Новости партнеров

Другие новости из категории

Серхио Агуэро может продолжить карьеру в Англии
Серхио Агуэро может продолжить карьеру в Англии
9 апреля 2021 г. 22:32
Зидан летом может покинуть Реал
Зидан летом может покинуть "Реал"
9 апреля 2021 г. 19:20
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Сыграны первые матчи четвертьфинала Лиги Европы
ВидеоСыграны первые матчи четвертьфинала Лиги Европы
9 апреля 2021 г. 01:57
Матч в Лиге Европы прервал выбежавший на поле болельщик
Матч в Лиге Европы прервал выбежавший на поле болельщик
8 апреля 2021 г. 23:55
Златан Ибрагимович сыграет в новом фильме Астерикс и Обеликс
Златан Ибрагимович сыграет в новом фильме "Астерикс и Обеликс"
8 апреля 2021 г. 20:52
ЕВРО-2020: Определено допустимое количество болельщиков на матчи в Баку
ЕВРО-2020: Определено допустимое количество болельщиков на матчи в Баку
8 апреля 2021 г. 17:14
Евро-2020: Сколько будет болельщиков на трибунах?
Евро-2020: Сколько будет болельщиков на трибунах?
8 апреля 2021 г. 11:52
Лига Европы: Стартуют матчи 1/4  финала
Лига Европы: Стартуют матчи 1/4  финала
8 апреля 2021 г. 08:26
Сегодня сборная Азербайджана по футзалу встретится со Словакией
Сегодня сборная Азербайджана по футзалу встретится со Словакией
8 апреля 2021 г. 07:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi