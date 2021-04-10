Юрген Клопп посоветовал игрокам не пользоваться социальными сетями

В социальных сетях есть проблема, которая еще не решена. Люди могут спрятаться за любой учетной записью и писать, что хотят. Это проблема, которую необходимо решить на этой планете как можно быстрее

"В социальных сетях есть проблема, которая еще не решена. Люди могут спрятаться за любой учетной записью и писать, что хотят. Это проблема, которую необходимо решить на этой планете как можно быстрее".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп в интервью ESPN.

"Я не пользуюсь социальными сетями. За это меня критиковали на протяжении всей моей карьеры. Но надо просто не слушать людей, которых ты не знаешь и которые не хотят тебе помогать.

Это был бы мой совет игрокам. Я знаю, что в социальных сетях есть некоторые хорошие вещи, но они не такие уж и важные – если ты можешь отключить их, это хорошее решение", – отметил немецкий специалист.