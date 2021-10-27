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Юрген Клопп - кандидат номер один для "Барселоны"

Юрген Клопп - кандидат номер один для "Барселоны" "Барселона" планирует сменить главного тренера к следующему сезону. Основной кандидат руководства сине-гранатовых - главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.
Футбол
27 октября 2021 г. 08:15
Юрген Клопп - кандидат номер один для Барселоны
Юрген Клопп

"Барселона" планирует сменить главного тренера к следующему сезону. Основной кандидат руководства сине-гранатовых - главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Как передает Report со ссылкой на Sport.es., в команде считают, что этот сезон переходный. Главный тренер команды Рональд Куман сохраняет доверие руководства, но его будущее в "Барсе" вряд ли выйдет за пределы 2022 года, когда как раз таки и завершится его контракт с клубом.

Каталонцы планируют усилить две позиции к следующему сезону: центральный нападающий и главный тренер. Для команды всегда будет значима фигура Хави, но основным вариантом является Юрген Клопп.

"Барса" ждет окончания сезона, чтобы понять, что она может предложить Клоппу, чтобы соблазнить его перейти в клуб из Испании.

Также альтернативой Клоппу является другой немецкий специалист - главный тренер "Челси" Томас Тухель. Но у него кредит доверия в своем клубе и долгосрочный контракт, что знаменует его прибытие маловероятным.

Новый главный тренер - главная задача "Барселоны". Над этим ведется большая работа, которая непосредственно повлияет на будущее команды.

Напомним, что на данный момент сине-гранатовые занимают девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков после девяти туров.

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