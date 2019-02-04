Якуб Жезничак: Я хочу остаться в "Карабахе"

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "Я пока не знаю, останусь ли в Азербайджане. По моим наблюдениям, в клубе возрастным игрокам новый договор предлагают в самом конце. Поэтому я должен подождать. Как я слышал, главный тренер Гурбан Гурбанов и команда мной довольны. Когда придет время, мне тоже предложат новый контракт. Думаю, я продолжу путь в клубе".

Как сообщает Report, об этом футболист клуба "Карабах" Якуб Жезничак сказал в интервью Sport Dziennik.

Польский легионер выразил довольство условиями в Азербайджане: "Конечно, тут несколько другая культура, другая религия. Город и страна очень хорошие, открыты для гостей".

По словам 33-лентего защитника, целью "Карабаха" в этом сезоне является сохранить чемпионский титул.

Жезничак нормально оценил, что команда не вышла в групповой этап Лиги чемпионов, сказав, что место "Карабаха" именно в Лиге Европы: "Наше место или место чемпиона Польши – это группа Лиги Европы. Здесь тоже играют сложные команды. Мы попали в группу с такими командами как "Арсенал" и "Спортинг". С ними мы могли встретиться и в Лиге чемпионов".

Опытный футболист выразил удовлетворение положением в "Карабахе": "Честно говоря, я не сильно скучаю по Польше, только думаю о семье. Здесь я нашел прекрасную футбольную жизнь. Давление в "Карабахе" по сравнению с "Легия" гораздо меньше. Нет бушующих фанатов, спокойно. Часто читаю на форумах и в соцсетях о происходящем, улыбаюсь и радуюсь, что не вернулся в польский ад".

Жезничак добавил, что если его контракт с "Карабахом" не продлят, он опять будет вести легионерскую жизнь.

Отметим, что Якуб Жезничак за 47 игр в "Карабахе" забил 1 гол и стал автором двух результативных передач.