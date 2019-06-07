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Никола Юрчевич: Я оптимистичен насчет завтрашней встречи

"Я очень оптимистичен насчет завтрашней встречи"

"Я всем доволен. Очень рад, что у нас нет травмированных футболистов. Вчера у Ричарда Алмейды были некоторые незначительные проблемы. Сейчас все нормально. Одной из проблем была также травма Исрафилова. Венгрия очень сильный соперник, который поборол Хорватию. Мы проанализировали соперника. Я очень оптимистичен насчет завтрашней встречи". 

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич на пресс-конференции до матча с Венгрией в отборочном этапе ЕВРО-2020.  

По словам 53-летнего специалиста, вратарем завтрашней встречи будет Салахат Агаев: "В первом матче Агаев выступал хорошо. Я предоставлю ему шанс и на последующих встречах. Эмиль Балаев также хороший вратарь". 

Юрчевич также коснулся поражения U-21 Лихтенштейну: "Это не повлияет на нашу игру. Я просмотрел указанный матч. Поражение было тяжелым. Команда играла хорошо. На самом деле это хорошая команда. Надеюсь, что в предстоящих матчах она покажет хороший результат".

Отметим, что 8 июня сборная Азербайджана встретится с Венгрией, а 11 июня - со сборной Словакии. Оба матча состоятся на стадионе "Bakcell Arena".

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