Главный тренер сборной России: Я не знаком с Аязом Гулиевым, мы ни разу не разговаривали

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию, в которой оказался полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев, избивший в дорожном конфликте гражданина США.

Как сообщает Report, в интервью телеканалу "Матч TV" 56-летний специалист поделился своими мыслями.

"Возможно, сегодня Гулиева "Спартаку" как раз и не хватило. Я с ним не знаком, ни разу не разговаривали. После чемпионата мира мы говорим только про такие вещи, которые футбола не касаются. Это напрягает и раздражает. Естественно, плюсов это ему не добавило - что в клубе, что в сборной.

Я не знаю, что происходит с нашими футболистами. Что на поле, что за полем футболист должен соответствовать сборной. Мы представляем страну. Это поведение Гулиеву вистов не добавило. Не реагировать клуб тоже не имеет права, и поэтому "Спартак" сегодня недосчитался одной боевой единицы", - сказал Черчесов.

Отметим, что 11 апреля, не обратив внимание на красный свет светофора, Аяз Гулиев на московской улице Краснопрудная задел за рулем автомобиля марки "Mercedes" 29-летнего гражданина США Майкла Коу Джона Эли. Выйдя из машины, полузащитник поспорил с Майклом Коу Джоном Эли, и, ударив его, сломал мужчине нос. На место происшествия прибыли полиция и машина скорой медицинской помощи. Футболист попросил прощения у иностранца и взял на себя все расходы. После потерпевший написал заявление о том, что не имеет никаких претензий к Гулиеву. За этот поступок клуб дисквалифицировал и оштрафовал футболиста.