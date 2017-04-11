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    Взрыв произошел рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", есть пострадавший

    Пострадал защитник немецкого клуба Марк Бартра

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Взрыв малой мощности произошел перед автобусом с футболистами "Боруссии" в Дортмунде, пострадал один человек.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Bild.

    Инцидент произошел перед непосредственным отъездом игроков из отеля к стадиону "Сигнал Идуна Парк", где в 21:45 мск должен начаться первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако". От детонации вылетели передние окна автобуса.

    По данным Bild, пострадал защитник Марк Бартра, он доставлен в больницу.

    Полиция выясняет, идет ли речь о целенаправленном нападении. Bild отметила, что в настоящее время обсуждается вариант отмены игры.

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