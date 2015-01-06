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    Выяснилась причина отсутствия главного тренера "Баку"

    Ибрагим Узунджа и его помощник Аднан Языджиоглу находятся в Адане

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Выяснилась причина отсутствия главного тренера Ибрагима Узунджа на стартовавшем 5 января подготовительном процессе футбольного клуба "Баку".

    Как сообщили Report в клубе, И.Узунджа вместе со своим помощником Аднаном Языджиоглу принимает участие в семинаре в городе Адана (Турция).

    Семинар, проходящий по тренерской категории PRO завершится через несколько дней. Главный тренер и его помощник вернутся в Баку 8 января.

    Отметим, что в отсутствие И.Узунджи команда тренируется под руководством Рафаэля Амирбекова.

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