Выступающий в "Бурсаспор" член сборной Азербайджана получил в Турции статус легионера

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Впредь футболист клуба "Бурсаспор" Дениз Йылмаз будет выступать в Турции в статусе легионера.

Как сообщает Report, причина связана с тем, что 28-летний нападающий уже носит форму сборной Азербайджана.

Решение было принято после выхода Йылмаза на матч с Северной Ирландией в отборочном групповом этапе чемпионата мира 2018 года. Он заменил на 46-минуте матча Рамиля Шейдаева. После того, как он стал легионером, играя за сборную Азербайджана, количество иностранных футболистов в составе представителей Бурсы достигло 9 человек.

Отметим, что родившийся в Германии Дениз Йылмаз выступал в составе турецких сборных U-16, U-17, U-18, U-19 və U-21.