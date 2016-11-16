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    Выступающий в "Бурсаспор" член сборной Азербайджана получил в Турции статус легионера

    Решение было принято после выхода Йылмаза на матч с Северной Ирландией

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Впредь футболист клуба "Бурсаспор" Дениз Йылмаз будет выступать в Турции в статусе легионера.

    Как сообщает Report, причина связана с тем, что 28-летний нападающий уже носит форму сборной Азербайджана.

    Решение было принято после выхода Йылмаза на матч с Северной Ирландией в отборочном групповом этапе чемпионата мира 2018 года. Он заменил на 46-минуте матча Рамиля Шейдаева. После того, как он стал легионером, играя за сборную Азербайджана, количество иностранных футболистов в составе представителей Бурсы достигло 9 человек.

    Отметим, что родившийся в Германии Дениз Йылмаз выступал в составе турецких сборных U-16, U-17, U-18, U-19 və U-21. 

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