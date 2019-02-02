Вратарь сборной Азербайджана: Я сделаю все возможное для успехов "Тобола" - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Интервью Report с перешедшим из "Сабаила" в казахстанский "Тобол" вратарем сборной Азербайджана Эмилем Балаевым.

- Как нам известно, "Тобол" сделал серьезные предложения Вам и клубу "Сабаил". Какую роль сыграли финансовые факторы в Вашем переходе в казахстанский клуб?

- Я бы не хотел говорить ничего конкретного об этом.

- Каковы первые впечатления от нынешнего Вашего клуба? Как Вас встретили в команде?

- С первого дня, как я примкнул к команде на учебно-тренировочных сборах в турецком регионе Анталья, я увидел очень теплое отношение. Начиная от руководства, административного состава до футболистов, все проявили хорошее отношение ко мне. Капитан команды Азат Нургалиев поговорил со мной лично и пригласил на ужин, организованный командой в рыбном ресторане недалеко от отеля.

- В команде выступает также некогда игравший в "Габале" Ника Квеквескири. До Вашего прихода спрашивали его мнение?

- Я не могу сказать, уточняли или нет его мнение. Но сам Ника тоже говорил со мной, сказал: "Добро пожаловать".

- Каковы Ваши цели в этой команде и насколько реальны шансы стать членом основного состава?

- Не могу сказать ничего конкретного об этом. Главное, показать себя на 100% на тренировках. Выбор за тренерским составом.

- Почему ранее игравший за немецкий клуб "Айнтрахт" вратарь выбрал именно казахстанский вариант?

- Да, для азербайджанского футболиста Премьер-лига Казахстана - чуждый чемпионат. Но хорошо предпринимать новые шаги, набираться опыта, оправдывать возложенное доверие. В этой команде я чувствую веру, доверие к себе. Я сделаю все возможное для успехов "Тобола".

- "Сабаил" завершил первую половину сезона на третьем месте. Есть ли риск у команды остаться вне целей еврокубка после потери основного вратаря?

- Ничто не решается одним игроком. К тому же нет незаменимых игроков. Я бы не сказал, что есть какая-то опасность. У "Сабаила" хороший, дружный коллектив и хорошая линия футбола. Я верю, что как минимум они сохранят это место.