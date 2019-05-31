Вратарь победителя финала в Баку - "Челси" завершил карьеру

Вратарь победителя Лиги Европы УЕФА - "Челси" Роберт Грин объявил о завершении профессиональной карьеры.

Как сообщает Report, об этом 39-летний голкипер написал в своём Твиттере.

"После потрясающего вечера в Баку и 23 лет карьеры я принял решение объявить об уходе из футбола. Спасибо всем тренерам и партнёрам. Мы пережили множество невероятных моментов, и я покидаю эту игру с воспоминаниями, которые я всегда буду хранить", - заявил английский игрок.

После финала Лиги Европы карьеру также завершил вратарь "Арсенала" Петр Чех.

Отметим, что за свою карьеру Роберт Грин также успел поиграть за такие клубы, как "Норвич Сити", воспитанником которого он является, "Вест Хэм Юнайтед", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Лидс Юнайтед". В период с 2005 по 2012 год голкипер вызывался в сборную Англии.

Напомним, что в финале Лиги Европы на Бакинском олимпийском стадионе "Челси" обыграл "Арсенал" со счетом 4:1.