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Вратарь "Аякса" завершил карьеру в сборной

Вратарь "Аякса" завершил карьеру в сборной Голкипер Мартен Стекеленбург прекращает выступления за сборную Нидерландов и сосредоточится на матчах за "Аякс".
Футбол
13 августа 2021 г. 20:00
Вратарь Аякса завершил карьеру в сборной
Мартен Стекеленбург

Голкипер Мартен Стекеленбург прекращает выступления за сборную Нидерландов и сосредоточится на матчах за "Аякс".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

"Чемпионат Европы стал хорошим завершением. Я поговорил со своим менеджером, и мы пришли к выводу, что это был мой последний турнир. Скоро мне исполнится 39 лет, и во время перерывов на игры сборной для меня важно отдыхать", - сказал Стекеленбург.

38-летний вратарь дебютировал на международном уровне в сентябре 2004 года. Он принял участие в ЧМ-2006 и Евро-2008 в качестве сменщика Эдвина ван дер Сара. В квалификации ЧМ-2010 и на самом финальном турнире Стекеленбург был уже основным вратарем сборной. Он отыграл 4 матча на Евро-2020. Всего в его активе 63 игры за сборную.

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Версия на азербайджанском языке "Ayaks"ın qapıçısı millidəki karyerasını başa vurub

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