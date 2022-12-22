Врачи сообщили об ухудшении состояния здоровья Пеле

Состояние здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле ухудшилось.
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"У госпитализированного 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции Эдсона Арантиса ду Насименту (Пеле - ред.) наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции", - говорится в сообщении клиники в Сан-Паулу, в которую Пеле положили в конце ноября.
При этом врачи отмечают, что он по-прежнему не нуждается в переводе в отделение реанимации или полуинтенсивной терапии и продолжает находиться в обычной палате.
Пеле попал в больницу в конце ноября. По словам экс-футболиста, госпитализация носит плановый характер. Позже бразильцу диагностировали респираторную инфекцию, а его дочь сообщила, что отец накануне госпитализации переболел ковидом. По данным газеты "Фолья ди Сан-Паулу", трехкратный чемпион мира находится на паллиативном лечении, так как его организм перестал реагировать на химиотерапию. Паллиативное лечение помогает снимать болевой синдром и одышку.