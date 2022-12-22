Врачи сообщили об ухудшении состояния здоровья Пеле

Состояние здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле ухудшилось.

Состояние здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле ухудшилось.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили врачи бывшего футболиста.

"У госпитализированного 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции Эдсона Арантиса ду Насименту (Пеле - ред.) наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции", - говорится в сообщении клиники в Сан-Паулу, в которую Пеле положили в конце ноября.

При этом врачи отмечают, что он по-прежнему не нуждается в переводе в отделение реанимации или полуинтенсивной терапии и продолжает находиться в обычной палате.

Пеле попал в больницу в конце ноября. По словам экс-футболиста, госпитализация носит плановый характер. Позже бразильцу диагностировали респираторную инфекцию, а его дочь сообщила, что отец накануне госпитализации переболел ковидом. По данным газеты "Фолья ди Сан-Паулу", трехкратный чемпион мира находится на паллиативном лечении, так как его организм перестал реагировать на химиотерапию. Паллиативное лечение помогает снимать болевой синдром и одышку.