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Ассоциация футбола Аргентины подала жалобу в ФИФА после матча на Олимпиаде

Ассоциация футбола Аргентины подала жалобу в ФИФА после матча на Олимпиаде Ассоциация футбола Аргентины (AFA) направила жалобу в дисциплинарную комиссию Международной федерации футбола (ФИФА) после матча первого тура группового этапа Олимпийских игр в Париже между командами Аргентины и Марокко.
Футбол
25 июля 2024 г. 03:47
Ассоциация футбола Аргентины подала жалобу в ФИФА после матча на Олимпиаде

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) направила жалобу в дисциплинарную комиссию Международной федерации футбола (ФИФА) после матча первого тура группового этапа Олимпийских игр в Париже между командами Аргентины и Марокко.

Как пердает Report, об этом сообщает пресс-служба AFA.

AFA потребовала принять меры для обеспечения безопасности участников матчей.

Матч между командами был прерван на 16-й компенсированной ко второму тайму минуте при счете 2:2. После второго гола команды Аргентины болельщики сборной Марокко выбежали на поле и бросали петарды в аргентинских футболистов. Спустя два часа встреча была доиграна при пустых трибунах, второй гол аргентинцев был отменен из-за офсайда. Победу со счетом 2:1 одержала сборная Марокко.

Сборные Аргентины и Марокко выступают в группе B вместе с командами Ирака и Украины. Олимпийский футбольный турнир проходит с 24 июля по 10 августа в семи городах Франции.

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Версия на азербайджанском языке Argentina Futbol Assosiasiyası Olimpiadadakı oyundan sonra FİFA-ya şikayət edib

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