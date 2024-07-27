Английский "Ливерпуль" обыграл в товарищеском матче испанский "Бетис"

Английский "Ливерпуль" обыграл испанский "Бетис" в товарищеском матче со счетом 1:0.

Английский "Ливерпуль" обыграл испанский "Бетис" в товарищеском матче со счетом 1:0.

Как сообщает Report , встреча прошла на стадионе "Акришур" в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

Единственный гол забил венгерский полузащитник мерсисайдцев Доминик Собослаи на 34-й минуте.

Эта победа стала первой для клуба под руководством главного тренера Арне Слота, который сменил на этом посту ставшего легендой "Ливерпуля" немца Юргена Клоппа.

В следующем матче в рамках подготовки к сезону "Ливерпуль" сыграет против "Арсенала" 1 августа, а "Бетис" в тот же день встретится с "Манчестер Юнайтед".