О нас

Рашад Садыгов в преддверии матча со словацким клубом: Болельщиков ждет интересная игра

Рашад Садыгов в преддверии матча со словацким клубом: Болельщиков ждет интересная игра Главный тренер футбольного клуба "Зиря" Рашад Садыгов назвал хорошей командой "ДАК 1904" из Словакии, с которым клубу предстоит сыграть завтра.
Футбол
24 июля 2024 г. 18:28
Рашад Садыгов в преддверии матча со словацким клубом: Болельщиков ждет интересная игра

Главный тренер футбольного клуба "Зиря" Рашад Садыгов назвал хорошей командой "ДАК 1904" из Словакии, с которым клубу предстоит сыграть завтра.

Как сообщает Report, об этом Рашад Садыгов сказал на пресс-конференции перед матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

42-летний специалист заявил, что матч пройдет в напряженной спортивной борьбе.

"Мы будем играть против хорошей команды. Думаю, болельщиков ждет интересная игра. Постараемся добиться результата в первом матче. Судьба противостояния решится на поле соперника. Надеюсь, что первый матч сложится так, как мы этого хотим", - сказал Садыгов.

Отметим, что матч "Зиря" - "ДАК 1904" второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА начнется 25 июля в 20:30 на "Далга Арене" в Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rəşad Sadıqov: Yaxşı komandaya qarşı mübarizə aparacağıq

Самое важное

Азербайджан пригласил Армению на COP29
Азербайджан пригласил Армению на COP29
21 июля 2024 г. 19:19
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
20 июля 2024 г. 19:05
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi