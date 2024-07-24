Рашад Садыгов в преддверии матча со словацким клубом: Болельщиков ждет интересная игра

Главный тренер футбольного клуба "Зиря" Рашад Садыгов назвал хорошей командой "ДАК 1904" из Словакии, с которым клубу предстоит сыграть завтра.

Главный тренер футбольного клуба "Зиря" Рашад Садыгов назвал хорошей командой "ДАК 1904" из Словакии, с которым клубу предстоит сыграть завтра.

Как сообщает Report, об этом Рашад Садыгов сказал на пресс-конференции перед матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

42-летний специалист заявил, что матч пройдет в напряженной спортивной борьбе.

"Мы будем играть против хорошей команды. Думаю, болельщиков ждет интересная игра. Постараемся добиться результата в первом матче. Судьба противостояния решится на поле соперника. Надеюсь, что первый матч сложится так, как мы этого хотим", - сказал Садыгов.

Отметим, что матч "Зиря" - "ДАК 1904" второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА начнется 25 июля в 20:30 на "Далга Арене" в Баку.