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ФИФА начала расследование скандального матча между Аргентиной и Марокко на ОИ-2024

ФИФА начала расследование скандального матча между Аргентиной и Марокко на ОИ-2024 Дисциплинарный комитет ФИФА назначит эксперта для расследования возможных нарушений в скандальном матче 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года между Аргентиной и Марокко (1:2).
Футбол
26 июля 2024 г. 10:08
ФИФА начала расследование скандального матча между Аргентиной и Марокко на ОИ-2024

Дисциплинарный комитет ФИФА назначит эксперта для расследования возможных нарушений в скандальном матче 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года между Аргентиной и Марокко (1:2).

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

ФИФА сообщила, что результаты расследования и дополнительная информация будут опубликованы позже.

Напомним, что после гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте, который сравнял счет, в адрес футболистов южноамериканской команды полетели петарды, а на поле выбежали болельщики марокканской сборной. Игра была приостановлена из-за беспорядков. После возобновления матча через два часа был проведена видеопроверка гола, и он был отменен.

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