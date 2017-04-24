"Габала" завоевала в Премьер-лиге Азербайджана серебряную медаль впервые за всю историю клуба

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Футбольная команда "Габала" подписалась под историческим успехом.

Как сообщает Report, "красно-черные" впервые завершили Премьер-лигу Азербайджана с серебряной медалью.

До этого самым высоким показателем команды были бронзовые медали, завоеванные клубом подряд на протяжении 3 сезонов. На этот раз, когда до конца оставался один тур, провинциальная команда обыграла "Интер" со счетом 4:3 и преждевременно обеспечила второе место. Обладающая на данный момент 52 очками "Габала" на 9 очков превосходит находящийся на 3-ей ступени "Интер".

Несмотря на серебряную медаль, "красно-черные" представят Азербайджан в Лиге Европы и в сезоне 2017-2018.

Команда, главным тренером которой является Роман Григорчук, начнет совместную борьбу с "Интером" с I классификационного раунда. Обладатель еще одной путевки определится в последнем туре. Последняя путевка достанется либо "Зиря", либо "Кяпяз".

Отметим, что Азербайджан в Лиге чемпионов представит "Карабах", который подряд на протяжении 4-х сезонов становился обладателем золотой медали.

Премьер-лига Азербайджана, XXVII тур

24 апреля (понедельник)

14:30. "Габала" – "Интер" 4:3

Голы: Рикардиньо, 14. Сергей Зенев, 26. Адриан Скарлатаке, 33 (в собственные ворота). Теллур Муталлимов, 90 – Рауф Алиев, 3; 77. Эльнур Абдуллаев, 73

Арбитры: Рауф Джаббаров, Нахид Алиев, Вусал Ганбаров, Зия Насиров

Представитель АФФА: Эльдар Гасымов

Судейский наблюдатель: Шахин Джафаров

Габалинский городской стадион

Первые три круга - 0:0, 1:1, 2:0