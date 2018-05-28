Восстановление Салаха от травмы займет три недели

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Нападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" и сборной Египта Мохаммед Салах выбыл на три недели из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов против "Реала".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе медицинского обследования подтвердилось, что у футболиста - разрыв связок в районе лопатки, лечение займет три недели. Таким образом, Салах сможет принять участие в чемпионате мира в России. Как ранее сообщал новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа", лидер сборной Египта, скорее всего, пропустит первый матч на турнире против уругвайцев.

В субботу "Ливерпуль" финале Лиги чемпионов проиграл "Реалу" со счетом 1:3. Салах получил травму плеча в единоборстве с защитником испанского клуба Серхио Рамосом и был вынужден покинуть поле в первом тайме.