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    Восстановление Салаха от травмы займет три недели

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Нападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" и сборной Египта Мохаммед Салах выбыл на три недели из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов против "Реала".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе медицинского обследования подтвердилось, что у футболиста - разрыв связок в районе лопатки, лечение займет три недели. Таким образом, Салах сможет принять участие в чемпионате мира в России. Как ранее сообщал новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа", лидер сборной Египта, скорее всего, пропустит первый матч на турнире против уругвайцев.

    В субботу "Ливерпуль" финале Лиги чемпионов проиграл "Реалу" со счетом 1:3. Салах получил травму плеча в единоборстве с защитником испанского клуба Серхио Рамосом и был вынужден покинуть поле в первом тайме.

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