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    Вопрос про гражданство вывел Рамиля Шейдаева из себя

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев дебютировал в составе "Крыльев Советов" против "Локомотива" в российской премьер-лиге.

    Как сообщает Report, 22-летний форвард связал поражение со счетом 0:1 с неудавшейся игрой. 

    В интервью rusfootball.info он выразил удовлетворение своим положением: 

    "Ничего не удалось сделать, проиграли 0:1. Надо было верховую борьбу выиграть, зацепиться. Надеюсь, дальше будет лучше. Все отлично. Тренируюсь с командой уже неделю, до этого тренировался, я готов играть. Как скажет тренер, так и будет".

    Вопрос о том, заявлен ли он на Премьер-лиге с российским гражданством или азербайджанским, вывел форварда из себя: 

    "Я не знаю. Спросите у руководства клуба. Я игрок, что я, буду влезать в эти дела?".

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