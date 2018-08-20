Вопрос про гражданство вывел Рамиля Шейдаева из себя

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев дебютировал в составе "Крыльев Советов" против "Локомотива" в российской премьер-лиге.

Как сообщает Report, 22-летний форвард связал поражение со счетом 0:1 с неудавшейся игрой.

В интервью rusfootball.info он выразил удовлетворение своим положением:

"Ничего не удалось сделать, проиграли 0:1. Надо было верховую борьбу выиграть, зацепиться. Надеюсь, дальше будет лучше. Все отлично. Тренируюсь с командой уже неделю, до этого тренировался, я готов играть. Как скажет тренер, так и будет".

Вопрос о том, заявлен ли он на Премьер-лиге с российским гражданством или азербайджанским, вывел форварда из себя:

"Я не знаю. Спросите у руководства клуба. Я игрок, что я, буду влезать в эти дела?".