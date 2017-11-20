Во время матча с "Карабахом" болельщикам "Челси" выделят специальный вход

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Чтобы поддержать "Челси" на матче с "Карабахом" в V туре Лиги чемпионов из Англии приедут 900 болельщиков.

Об этом Report заявил директор Бакинского олимпийского стадиона (BOS), где пройдет матч, Джавид Гараев.

По его словам, фанатам гостевой команды будет выделен специальный вход в BOS. Они покинут трибуны после того, как стадион покинут болельщики "Карабаха". Этот шаг принят для безопасности болельщиков английской команды.

Некоторую обеспокоенность вызывает пристрастие фанатов "Челси" к спиртным напиткам. По словам Дж.Гараева, в день матча на территории стадиона не будут предлагаться никакие спиртные напитки, за исключением пива производства компании-спонсора.

Отметим, что матч начнется 22 ноября в 21:00.