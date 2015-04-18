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    Вместимость стадиона в Лужниках будет изменена к ЧМ-2018

    Вместо 89 тыс. арена будет оснащена 81 тыс. зрительских мест

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об изменениях программы подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий документ размещен  на сайте правительства России. 

    В частности, изменена вместимость Большой спортивной арены Олимпийского комплекса "Лужники" с 89 тыс. до 81 тыс. зрительских мест. Как отмечается в постановлении, изменения согласованы Минспортом России и с Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА).

    В программу вносятся также и другие изменения, которые позволят своевременно и качественно реализовать комплекс мероприятий по созданию необходимых условий для проведения Чемпионата мира по футболу.

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