Власти США направили в Швейцарию запрос на экстрадицию арестованных чиновников ФИФА

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Власти США направили официальный запрос на экстрадицию задержанных чиновников Международной федерации футбола (ФИФА) из Швейцарии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Швейцарская полиция 27 мая в Цюрихе по запросу американского правосудия арестовала по подозрению в коррупции семь чиновников ФИФА, а всего обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным функционерам. По данным министерства юстиции США, за 24 года они получили взяток на сумму около 150 млн. долларов США.

Швейцарские власти также возбудили уголовное дело в отношении группы неизвестных лиц, связанных с отмыванием денег во время выборов стран-организаторов ЧМ-2010 (ЮАР), ЧМ-2018 (Россия) и ЧМ-2022 (Катар).