Владелец ПАОКа Иван Саввиди отстранен от футбола на 3 года

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Греческая Суперлига отстранила владельца ПАОКа Ивана Саввиди на 3 года от всех занятий, связанных с футболом.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу чемпионата Греции, подобное наказание было вызвано инцидентом в конце матча 25-го тура между ПАОКом и АЕКом, когда судья не засчитал гол в ворота АЕКа, а Саввиди выбежал на футбольное поле с пистолетом и начал угрожать главному судье.

Матчи Суперлиги были отменены на неопределенный период.

На днях клубы единогласно утвердили программу реформ по снижению уровня насилия во время матча, а правительство Греции дало добро на возобновление чемпионата.