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    Владелец ПАОКа Иван Саввиди отстранен от футбола на 3 года

    Подобное наказание было вызвано инцидентом, когда Саввиди выбежал на футбольное поле с пистолетом

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Греческая Суперлига отстранила владельца ПАОКа Ивана Саввиди на 3 года от всех занятий, связанных с футболом.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу чемпионата Греции, подобное наказание было вызвано инцидентом в конце матча 25-го тура между ПАОКом и АЕКом, когда судья не засчитал гол в ворота АЕКа, а Саввиди выбежал на футбольное поле с пистолетом и начал угрожать главному судье.

    Матчи Суперлиги были отменены на неопределенный период.

    На днях клубы единогласно утвердили программу реформ по снижению уровня насилия во время матча, а правительство Греции дало добро на возобновление чемпионата.

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