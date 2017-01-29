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    "Вест Хэм" договорился о продаже Пайета "Марселю" за 25 млн

    Ранее 29-летний футболист заявил руководству лондонцев, что больше не будет играть за клуб

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Английский футбольный клуб "Вест Хэм" договорился о продаже полузащитника Димитри Пайета французскому "Марселю" за £25 млн.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба лондонской команды.

    Ранее 29-летний футболист заявил руководству лондонцев, что больше не будет играть за клуб.

    "Мы подтверждаем, что договорились продать Пайета в "Марсель" за £25 млн", - говорится в сообщении.

    В текущем сезоне Пайет забил три гола в 22 матчах. В составе сборной Франции он стал серебряным призером чемпионата Европы - 2016, проведя семь матчей и забив три гола.

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