"Вест Хэм" договорился о продаже Пайета "Марселю" за 25 млн

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Английский футбольный клуб "Вест Хэм" договорился о продаже полузащитника Димитри Пайета французскому "Марселю" за £25 млн.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба лондонской команды.

Ранее 29-летний футболист заявил руководству лондонцев, что больше не будет играть за клуб.

"Мы подтверждаем, что договорились продать Пайета в "Марсель" за £25 млн", - говорится в сообщении.

В текущем сезоне Пайет забил три гола в 22 матчах. В составе сборной Франции он стал серебряным призером чемпионата Европы - 2016, проведя семь матчей и забив три гола.