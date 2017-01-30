Вернувшийся в "Габалу" Даниэль Суботич: Настало время завоевания титула чемпиона

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Новый трансфер футбольной команды "Габала" Даниэль Суботич прокомментировал свое возвращение в клуб.

Как сообщает Report, 27-летний форвард ответил на вопрос "Готов ли ты?", адресованный клубом на официальной странице в Facebook. Форвард с гражданством Швейцарии и Сербии выразил радость возвращению в "Габалу" спустя 2,5 года. Он отметил, что у него хорошие воспоминания о "Габале": "В этой команде у меня были определенные успехи. Я рад, что смогу вновь играть в таком большом клубе, как "Габала". Настало время завоевания титула чемпиона. Я готов к этому призыву".

Отметим, что Даниэль Суботич выступал в "Габале" в сезоне 2013/2014 и за 29 матчей забил 12 голов. Летом 2014 года нападающий перешел в кувейтский клуб "Аль-Кадисия", а спустя год - в "Шериф" (Молдова).