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    Венгер повторил рекорд Фергюсона по количеству матчей в АПЛ

    Матч с «Кристал Пэлас» стал 810-м в качестве главного тренера клуба АПЛ

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер повторил рекорд бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона по количеству матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ).

    Как передает Report, для французского специалиста матч 20-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» стал 810-м в качестве главного тренера клуба АПЛ.

    Первый матч в качестве наставника «Арсенала» Венгер провёл в октябре 1996 года. Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с августа 1992 года по май 2013 года.

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