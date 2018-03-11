Великобритания призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Власти Великобритании готовы бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России, если будет доказан "российский след" в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как передает Report, отмечается, что под бойкотом подразумевается игнорирование мундиаля высокопоставленными политиками и официальными лицами.

"Бойкот ЧМ определённо является одним из вариантов", — приводит слова источника в спецслужбах The Times.

Идею британцев, по версии издания, могут поддержать Япония, Польша и Австралия.