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    Великобритания призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Власти Великобритании готовы бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России, если будет доказан "российский след" в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

    Как передает Report, отмечается, что под бойкотом подразумевается игнорирование мундиаля высокопоставленными политиками и официальными лицами.

    "Бойкот ЧМ определённо является одним из вариантов", — приводит слова источника в спецслужбах The Times.

    Идею британцев, по версии издания, могут поддержать Япония, Польша и Австралия.

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