Ведущие тренеры Европы попросили УЕФА пересмотреть правило гола на чужом поле

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Ведущие европейские тренеры обратились в УЕФА с просьбой пересмотреть правило выездного гола в клубных соревнованиях материкового масштаба.

Как сообщает Report, об этом сказал директор организации соревнований структуры Джорджио Маркетти после форума в Ньоне.

Он отметил, что сейчас забить гол в гостях не так сложно, как раньше. Поэтому они считают, что правило должно быть пересмотрено: "Мы рассмотрим это обращение. Они полагают, что ситуация в футболе поменялась и значимость выездного гола сейчас уже не та, что была много лет назад, когда ввели это правило".

На встрече присутствовали Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Карло Анчелотти ("Наполи"), Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл"), Арсен Венгер (без клуба), Руди Гарсия ("Олимпик"), Шенол Гюнеш ("Бешикташ"), Сержиу Консейсау ("Порту"), Хулен Лопетеги ("Реал"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Томас Тухель ("ПСЖ"), Паулу Фонсека ("Шахтёр") и Унаи Эмери ("Арсенал"). Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", Диего Симеоне ("Атлетико") и Зинаддин Зидан ("Реал Мадрид") не получили приглашения на встречу.

Отметим, что по действующему правилу, при одинаковом соотношении домашних и выездных голов, победителем считается команда, забившая больше голов на поле соперника. Это правило было введено в 1965 году как альтернатива подбрасыванию монеты и проведению еще одной игры на нейтральном поле.