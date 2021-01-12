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Ведущие футболисты "Сабаха" пропустят матч с "Карабахом"

Ведущие футболисты "Сабаха" пропустят матч с "Карабахом" Два футболиста клуба "Сабах" пропустят матч с "Карабахом" в рамках XIV тура Премьер-лиги Азербайджана.
Футбол
12 января 2021 г. 15:23
Ведущие футболисты Сабаха пропустят матч с Карабахом

Два футболиста клуба "Сабах" пропустят матч с "Карабахом" в рамках XIV тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщили Report в клубе, защитник Бахлул Мустафазаде и вратарь Саша Стаменкович не выйдут на поле в первом матче нынешнего года.

Оба футболиста в настоящее время тренируются индивидуально, ожидается, что они присоединятся к команде в конце января.

Матч "Сабах" - "Карабах", запланированный на 21 января, стартует в 18:00.

Отметим, что Бахлул Мустафазаде был прооперирован из-за грыжи в паховой области, а Саша Стаменкович травмировал плечо.

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Версия на азербайджанском языке "Sabah"ın aparıcı futbolçuları "Qarabağ"la matçı buraxacaq

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