Ведущие футболисты "Сабаха" пропустят матч с "Карабахом"

Два футболиста клуба "Сабах" пропустят матч с "Карабахом" в рамках XIV тура Премьер-лиги Азербайджана.

Два футболиста клуба "Сабах" пропустят матч с "Карабахом" в рамках XIV тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщили Report в клубе, защитник Бахлул Мустафазаде и вратарь Саша Стаменкович не выйдут на поле в первом матче нынешнего года.

Оба футболиста в настоящее время тренируются индивидуально, ожидается, что они присоединятся к команде в конце января.

Матч "Сабах" - "Карабах", запланированный на 21 января, стартует в 18:00.

Отметим, что Бахлул Мустафазаде был прооперирован из-за грыжи в паховой области, а Саша Стаменкович травмировал плечо.