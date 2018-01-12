Вагиф Садыгов: АФФА найдя двух соперников в период подготовки провел плодотворную работу

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Мы постоянно следим за игрой сборных и клубов. Также подготовили план за январь".

Об этом Report заявил председатель Тренерского комитета АФФА Вагиф Садыгов.

К началу февраля, выступающие в Премьер-лиге азербайджана клубы, основные сборные, а также сборные из футболистов в возрасте до 20 и 21 лет будут на сборах в турецкой Анталье. 59-летний специалист отметил, что члены Тренерского комитета также думают о том, чтобы наблюдать за процессом подготовки в прямом эфире: "Мы планируем встретиться с руководством АФФА и утвердить это. Несмотря на ограничение по времени, постараемся принять участие во всех товарищеских матчах. Вне зависимости от места проведения сборов: внутри страны или за рубежом. Мы хотим охватить весь процесс. Наша цель всегда носит рекомендательный характер. Мы не хотим вмешиваться в работу какого-либо клуба или сборной. Есть общее дело. Мы люди, желающие развитие футбола. Все здоровые силы должны объединиться ради футбола. В настоящее время есть местный специалист возглавляющий сборную. Гурбан Гурбанов назвал свой путь, и они последуют этим путем. Все вместе мы достигнем нужных успехов".

Сборная Азербайджана проведет 30 января в Анталье товарищеский матч со сборной Молдовы, а 2 февраля со сборной Грузии. Садыгов считает, что АФФА, найдя двух соперников, в период подготовки провел плодотворную работу: "Статистика показала, что в Европе нет слабых соперников. Многие страны для сборов выбирают Анталью. Руководство АФФА, эффективно воспользовавшись этим, нашло двух соперников. Для первых шагов это приемлемые соперники. Верю, что после этого соперники будут более высокого уровня. Наша команда будет соответствовать поручениям нового главного тренера, и развиваясь из матча в матч, постарается обрадовать каждого из нас".

Председатель комитета так прокомментировал возможное приглашение в сборную новых футболистов: "Гурбан Гурбанов сам отмечал, что все футболисты - потенциальные кандидаты для членства в сборной. Это осознают и понимают футболисты. Они хотят показать себя с лучшей стороны. Главный тренер понаблюдал за контрольным матчем "Габалы" и "Акхисар Беледийеспор", посмотрел тамошних кандидатов. Каждый азербайджанский футболист является кандидатом в сборную. Гурбанов сказал, что двери сборной открыты для каждого. Каждый футболист, для того чтобы пройти через эту дверь должен проявить себя с лучшей стороны".

Отметим, что учебно-тренировочные сборы сборной Азербайджана продлятся с 25 января по 2 февраля.