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Вагиф Джавадов: Заявление Джанни Де Бьязи о хорошей игре следует воспринимать как шутку

Вагиф Джавадов: Заявление Джанни Де Бьязи о хорошей игре следует воспринимать как шутку Если после проигрыша со счетом 0:5 Джанни Де Бьязи говорит, что команда сыграла хорошо, это следует воспринимать как шутку. Иного объяснения нет.
Футбол
28 марта 2023 г. 15:47
Вагиф Джавадов: Заявление Джанни Де Бьязи о хорошей игре следует воспринимать как шутку

Если после проигрыша со счетом 0:5 Джанни Де Бьязи говорит, что команда сыграла хорошо, это следует воспринимать как шутку. Иного объяснения нет.

Об этом Report заявил экс-футболист сборной Азербайджана Вагиф Джавадов, комментируя заявление главного тренера сборной Джанни Де Бьязи после проигрыша шведской команде в отборочном турнире ЕВРО-2024.

По мнению 34-летнего специалиста, итальянский тренер не смог наладить работу в сборной Азербайджана: "В игре сборной не просматривалась борьба. Единственным выходом считаю отставку Де Бьязи".

Джавадов назвал главного тренера единственной причиной неудачного старта сборной в отборочном турнире. По его словам, Де Бьязи принял беспрецедентное решение о перестановке игроков на позициях: "Играющие не на своих позициях футболисты, разумеется, будут допускать позиционные ошибки. Де Бьязи должен понимать, что такие радикальные перемены в футболе недопустимы".

Отметим, что ранее сборная Азербайджана в гостях уступила сборной Австрии со счетом 1:4.

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Версия на азербайджанском языке Vaqif Cavadov: “Canni De Byazi açıqlaması ilə azarkeşləri ələ salır”

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