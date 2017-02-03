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    Вагиф Джавадов: Если не найду клуб, буду работать журналистом - ИНТЕРВЬЮ

    Один из вариантов - Арсенал

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Интервью информагентству Report ушедшего во время зимнего перерыва из клуба "Сумгайыт" футболиста национальной сборной Азербайджана Вагифа Джавадова:

    - Хотя "трансферное окно" уже закрыто, Вы не смогли найти для себя клуб. Что будет в дальнейшем?

    - Наряду с поиском клуба, пока я тренируюсь в индивидуальном порядке. Есть некоторые варианты. В ближайшие дни все прояснится.

    - С какими клубами ведете переговоры?

    - Не хочу обнародовать названия клубов. Возможен мой трансфер в один из российских или же турецких клубов.

    - Идет ли речь о клубах I Дивизиона этих стран?

    - Вариант касательно Турции связан с представителем I Дивизиона. Однако в России я веду переговоры с командами Премьер-лиги.

    - Это тульский клуб "Арсенал"?

    - Да, одна из команда именно эта. Однако, существует еще один вариант, связанный с Россией. Просто, разглашать это было бы неправильно.

    - Ваш уход из "Сумгайыта" был немного неожиданным. В чем же причина? Ваши отношения с главным тренером Самиром Абасовым были не на должном уровне?

    - Если честно, мне бы не хотелось говорить по этому поводу. Нужно смотреть вперед.

    - Почему Вагиф Джавадов не стал нужен ни одной из азербайджанских команд?

    - Это – внутреннее дело каждой команды. Что я могу сделать, если они не хотят?

    - Вы являетесь воспитанником российского клуба МОИК, однако также носили форму двух различных турецких команд. В какой стране Вам хотелось бы продолжить карьеру?

    - Для меня нет разницы. Лишь бы был клуб.

    - А если не будет?

    - Тогда я стану журналистом (смеется – ред.).

    - Вы завершите карьеру, или же будет ждать следующий сезон?

    - Нет, я хочу играть еще несколько лет. Я пока молод. Мне 28 лет. 

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