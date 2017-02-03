Вагиф Джавадов: Если не найду клуб, буду работать журналистом - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Интервью информагентству Report ушедшего во время зимнего перерыва из клуба "Сумгайыт" футболиста национальной сборной Азербайджана Вагифа Джавадова:
- Хотя "трансферное окно" уже закрыто, Вы не смогли найти для себя клуб. Что будет в дальнейшем?
- Наряду с поиском клуба, пока я тренируюсь в индивидуальном порядке. Есть некоторые варианты. В ближайшие дни все прояснится.
- С какими клубами ведете переговоры?
- Не хочу обнародовать названия клубов. Возможен мой трансфер в один из российских или же турецких клубов.
- Идет ли речь о клубах I Дивизиона этих стран?
- Вариант касательно Турции связан с представителем I Дивизиона. Однако в России я веду переговоры с командами Премьер-лиги.
- Это тульский клуб "Арсенал"?
- Да, одна из команда именно эта. Однако, существует еще один вариант, связанный с Россией. Просто, разглашать это было бы неправильно.
- Ваш уход из "Сумгайыта" был немного неожиданным. В чем же причина? Ваши отношения с главным тренером Самиром Абасовым были не на должном уровне?
- Если честно, мне бы не хотелось говорить по этому поводу. Нужно смотреть вперед.
- Почему Вагиф Джавадов не стал нужен ни одной из азербайджанских команд?
- Это – внутреннее дело каждой команды. Что я могу сделать, если они не хотят?
- Вы являетесь воспитанником российского клуба МОИК, однако также носили форму двух различных турецких команд. В какой стране Вам хотелось бы продолжить карьеру?
- Для меня нет разницы. Лишь бы был клуб.
- А если не будет?
- Тогда я стану журналистом (смеется – ред.).
- Вы завершите карьеру, или же будет ждать следующий сезон?
- Нет, я хочу играть еще несколько лет. Я пока молод. Мне 28 лет.
Sport DepartmentАвтор новости
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