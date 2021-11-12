В Украине стартовал чемпионат, посвященный Отечественной войне

Во Львове (Украина) стартовал чемпионат по футзалу среди местных команд, посвященный Дню Победы Азербайджана.

Во Львове (Украина) стартовал чемпионат по футзалу среди местных команд, посвященный Дню Победы Азербайджана.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, чемпионат был организован Львовской областной Ассоциацией мини-футбола, Департаментом молодежи и спорта Объединенного конгресса азербайджанцев Украины и представительством конгресса во Львове.

Глава департамента и представительства Шахрияр Магеррамов сообщил, что в чемпионате принимают участие 10 команд. Это украинские команды "GlobalLogic”, “FlexoRes”, “Armiks”, “Kopa”, “QaliIO”, “ФК Беркут”, "Ruh Family", "Ekobudstil", “Graundteks” и "Карабах Львов". Чемпионат продлится один месяц.

На открытии чемпионата была почтена память шехидов, погибших в 44-дневной Отечественной войне.