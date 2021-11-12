В Украине стартовал чемпионат, посвященный Отечественной войне

Во Львове (Украина) стартовал чемпионат по футзалу среди местных команд, посвященный Дню Победы Азербайджана.
Как сообщает восточно-европейское бюро Report, чемпионат был организован Львовской областной Ассоциацией мини-футбола, Департаментом молодежи и спорта Объединенного конгресса азербайджанцев Украины и представительством конгресса во Львове.
Глава департамента и представительства Шахрияр Магеррамов сообщил, что в чемпионате принимают участие 10 команд. Это украинские команды "GlobalLogic”, “FlexoRes”, “Armiks”, “Kopa”, “QaliIO”, “ФК Беркут”, "Ruh Family", "Ekobudstil", “Graundteks” и "Карабах Львов". Чемпионат продлится один месяц.
На открытии чемпионата была почтена память шехидов, погибших в 44-дневной Отечественной войне.