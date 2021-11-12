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В Украине стартовал чемпионат, посвященный Отечественной войне

В Украине стартовал чемпионат, посвященный Отечественной войне Во Львове (Украина) стартовал чемпионат по футзалу среди местных команд, посвященный Дню Победы Азербайджана.
Футбол
12 ноября 2021 г. 20:10
В Украине стартовал чемпионат, посвященный Отечественной войне

Во Львове (Украина) стартовал чемпионат по футзалу среди местных команд, посвященный Дню Победы Азербайджана.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, чемпионат был организован Львовской областной Ассоциацией мини-футбола, Департаментом молодежи и спорта Объединенного конгресса азербайджанцев Украины и представительством конгресса во Львове.

Глава департамента и представительства Шахрияр Магеррамов сообщил, что в чемпионате принимают участие 10 команд. Это украинские команды "GlobalLogic”, “FlexoRes”, “Armiks”, “Kopa”, “QaliIO”, “ФК Беркут”, "Ruh Family", "Ekobudstil", “Graundteks” и "Карабах Львов". Чемпионат продлится один месяц.

На открытии чемпионата была почтена память шехидов, погибших в 44-дневной Отечественной войне.

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Версия на английском языке ФотоMini-football tournament to mark Azerbaijan’s patriotic war starts in Ukraine
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada Vətən müharibəsinə həsr olunan çempionata start verilib

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