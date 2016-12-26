В Уганде перевернулся корабль с членами футбольной команды, погибли 30 человек

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В озере Альберт в Уганде перевернулся корабль, в результате чего погибли как минимум 30 человек.

Как сообщает Report, на корабле находились члены местной футбольной команды и болельщики.

Они собрались, чтобы отметить Рождество.

Находившиеся на палубе люди собрались в один угол судна, что и привело к тому, что корабль перевернулся.

Отметим, что аналогичный случай произошел и в марте. Тогда на озере на границе с Демократической Республикой Конго перевернулся корабль, в результате чего погибли 251 человек. На корабле были 300 возвращающихся на родину беженцев.