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    В Уганде перевернулся корабль с членами футбольной команды, погибли 30 человек

    Они собрались, чтобы отметить Рождество

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В озере Альберт в Уганде перевернулся корабль, в результате чего погибли как минимум 30 человек.

    Как сообщает Report, на корабле находились члены местной футбольной команды и болельщики.

    Они собрались, чтобы отметить Рождество.

    Находившиеся на палубе люди собрались в один угол судна, что и привело к тому, что корабль перевернулся.

    Отметим, что аналогичный случай произошел и в марте. Тогда на озере на границе с Демократической Республикой Конго перевернулся корабль, в результате чего погибли 251 человек. На корабле были 300 возвращающихся на родину беженцев.

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