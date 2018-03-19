В составе сборной Турции произошли изменения

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Произошли изменения в составе национальной сборной Турции по футболу.

Как сообщает Report, выступающий в турецком клубе "Бешикташ" Огузхан Озъякуб и защищающий честь команды немецкого клуба "Боруссия" (Дортмунд) Омар Топрак отстранены из состава из-за травмы.

Огузхан Озъякуб получил травму на выездном матче с "Башакшехир", где команда проиграла со счетом 0:1 в 26-м туре турецкой Суперлиги.

Что же касается Омара Топрака, он получил травму на матче с "Ганновером" на родной поле в 27-м туре немецкой Бундеслиги.

Вместо этих двух футболистов в сборную приглашены футболисты турецкого клуба "Башакшехир" Махмут Текдемир и Ирфан Джан Кахвечи.

Отметим, что 23 марта сборная Турции встретится с командой Северной Ирландии, 27 марта - со сборной Черногории.