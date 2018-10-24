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    В Риме произошла массовая драка российских и итальянских болельщиков - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Двое российских болельщиков и один итальянец задержаны в Риме после столкновений, произошедших перед футбольным матчем команд ЦСКА и "Рома". 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета Il Messaggero.

    По ее данным, у 15 болельщиков "Ромы" проверили документы. Газета при этом не указывает, доставили ли их в полицейский участок.

    Как отмечает издание, одна из потасовок произошла на мосту Дука д'Аоста неподалеку от Олимпийского стадиона, другая - на площади Манчини. Ранее агентство ANSA в Twitter сообщило, что один россиянин получил ножевое ранение, еще двое были избиты.

    ***23:27

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В окрестностях стадиона «Олимпико» в Риме, где сегодня состоится матч группового этапа Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА, произошли столкновения фанатов двух клубов.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, российского болельщика во время драки ударили ножом. Данных о его состоянии пока нет. 

    Также в стычке пострадали еще двое человек. 

    Сообщается, что в драку фанатов возле моста Дука-д'Аоста пришлось вмешаться полиции, которая использовала водометы для разгона конфликта.

    Ранее на станции метро в Риме произошла поломка эскалатора, в результате чего, по данным посольства РФ в Италии, пострадали около 30 человек, в том числе российские болельщики ЦСКА, направлявшиеся на Олимпийский стадион на матч ЦСКА с "Ромой".

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