В Риме произошла массовая драка российских и итальянских болельщиков - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Двое российских болельщиков и один итальянец задержаны в Риме после столкновений, произошедших перед футбольным матчем команд ЦСКА и "Рома".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета Il Messaggero.

По ее данным, у 15 болельщиков "Ромы" проверили документы. Газета при этом не указывает, доставили ли их в полицейский участок.

Как отмечает издание, одна из потасовок произошла на мосту Дука д'Аоста неподалеку от Олимпийского стадиона, другая - на площади Манчини. Ранее агентство ANSA в Twitter сообщило, что один россиянин получил ножевое ранение, еще двое были избиты.

***23:27

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В окрестностях стадиона «Олимпико» в Риме, где сегодня состоится матч группового этапа Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА, произошли столкновения фанатов двух клубов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, российского болельщика во время драки ударили ножом. Данных о его состоянии пока нет.

Также в стычке пострадали еще двое человек.

Сообщается, что в драку фанатов возле моста Дука-д'Аоста пришлось вмешаться полиции, которая использовала водометы для разгона конфликта.

Ранее на станции метро в Риме произошла поломка эскалатора, в результате чего, по данным посольства РФ в Италии, пострадали около 30 человек, в том числе российские болельщики ЦСКА, направлявшиеся на Олимпийский стадион на матч ЦСКА с "Ромой".