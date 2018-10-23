Число пострадавших из-за инцидента в метро Рима возросло до 30 - ВИДЕО

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Число пострадавших составляет 30 человек. Из них семеро находятся в тяжёлом состоянии, пятеро — в среднем, и 18 человек получили лёгкие ранения, большинство из них — болельщики российского ЦСКА, направлявшиеся на матч Лиги чемпионов с итальянской "Ромой".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил руководитель пресс-службы итальянской пожарной службы Лука Кари.

"Группа пассажиров спускалась на станцию, это один из самых длинных эскалаторов в римском метро, сейчас можно сказать о 15 раненых, большинство из них россияне, болельщики ЦСКА, направлявшиеся на матч", — заявил представитель пожарных.

По версии местных СМИ, российские фанаты находились в нетрезвом состоянии и начали прыгать на эскалаторе.

Сообщается, что число пострадавших может превысить 20 человек.