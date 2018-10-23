Число пострадавших из-за инцидента в метро Рима возросло до 30 - ВИДЕО

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Число пострадавших составляет 30 человек. Из них семеро находятся в тяжёлом состоянии, пятеро — в среднем, и 18 человек получили лёгкие ранения, большинство из них — болельщики российского ЦСКА, направлявшиеся на матч Лиги чемпионов с итальянской "Ромой".
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил руководитель пресс-службы итальянской пожарной службы Лука Кари.
"Группа пассажиров спускалась на станцию, это один из самых длинных эскалаторов в римском метро, сейчас можно сказать о 15 раненых, большинство из них россияне, болельщики ЦСКА, направлявшиеся на матч", — заявил представитель пожарных.
По версии местных СМИ, российские фанаты находились в нетрезвом состоянии и начали прыгать на эскалаторе.
Сообщается, что число пострадавших может превысить 20 человек.
В Риме перед матчем #РомаЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие (с) pic.twitter.com/4hslg9ySBt— Фанаты ЦСКАRBWorld (@RBWorldorg) 23 октября 2018 г.
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