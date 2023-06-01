О нас

В ПСЖ опровергли слова главного тренера об уходе Месси

В ПСЖ опровергли слова главного тренера об уходе Месси Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" опроверг слова главного тренера Кристофа Гальтье об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из команды.
Футбол
1 июня 2023 г. 23:21
В ПСЖ опровергли слова главного тренера об уходе Месси

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" опроверг слова главного тренера Кристофа Гальтье об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из команды.

Как передает Report, в пресс-службе команды отметили, что Кристоф Гальтье выразился не совсем корректно.

"Он имел в виду, что матч против "Клермона" станет последним для Месси и ПСЖ в текущем сезоне", - сказано в заявлении. По информации французской газеты Le Parisien, Месси все же покинет ПСЖ в конце сезона.

ПСЖ 3 июня сыграет дома против "Клермона" в заключительном туре чемпионата Франции. Парижский клуб гарантировал себе победу в турнире.

Месси перешел во французский клуб летом 2021 года на правах свободного агента. В составе команды он провел 74 матча в различных турнирах, в которых отметился 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ он дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке PSJ Messinin komandadan ayrılacağı ilə bağlı məlumatı təkzib edib

Самое важное

В Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
ФотоВ Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
31 мая 2023 г. 23:05
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели"
31 мая 2023 г. 16:00
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
31 мая 2023 г. 14:53
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
31 мая 2023 г. 14:12
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
31 мая 2023 г. 14:09
Президенты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
30 мая 2023 г. 21:31
Президент Ильхам Алиев: Еврейская община Азербайджана – большое богатство нашей страны
Президент Ильхам Алиев: Еврейская община Азербайджана – большое богатство нашей страны
30 мая 2023 г. 15:51
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан
30 мая 2023 г. 10:33
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу 19 раз
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу 19 раз
30 мая 2023 г. 10:08
Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо
Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо
29 мая 2023 г. 12:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi