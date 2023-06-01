В ПСЖ опровергли слова главного тренера об уходе Месси

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" опроверг слова главного тренера Кристофа Гальтье об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из команды.

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" опроверг слова главного тренера Кристофа Гальтье об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из команды.

Как передает Report , в пресс-службе команды отметили, что Кристоф Гальтье выразился не совсем корректно.

"Он имел в виду, что матч против "Клермона" станет последним для Месси и ПСЖ в текущем сезоне", - сказано в заявлении. По информации французской газеты Le Parisien, Месси все же покинет ПСЖ в конце сезона.

ПСЖ 3 июня сыграет дома против "Клермона" в заключительном туре чемпионата Франции. Парижский клуб гарантировал себе победу в турнире.

Месси перешел во французский клуб летом 2021 года на правах свободного агента. В составе команды он провел 74 матча в различных турнирах, в которых отметился 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ он дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны.