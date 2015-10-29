Игры очередного тура Премьер-лиги Азербайджана не запланированы на один и тот же день

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Стала известна таблица игр XI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, с учетом выборов в Милли Меджлис и вещания встреч в прямом эфире, Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) изменила дату встреч.
Запланированные на 1 ноября встречи перенесены на 31 октября. Еще две встречи тура из-за выборов пройдут 2 ноября.
С другой стороны, обратившись в ПФЛ, клуб "Кяпяз" попросил уточнить место встречи с "Габалой".
В качестве причины приводится неудовлетворительное состояние газона на Гянджинском городском стадионе после дождя.
С учетом этого, и ссылаясь на письмо клуба "Габала", структура изменила место проведения матча.
Таким образом, игра XI тура будет зарегистрирована как "Габала"-"Кяпяз", а матч XIX тура III круга - как "Кяпяз"-"Габала".
Премьер-лига Азербайджана, XI тур
31 октября (суббота)
16:00. "Интер" (Баку) – "Зиря" (Баку)
Баку, “İnter Arena”
18:00. "Габала" – "Кяпяз" (Гянджа)
Габалинский городской стадион
19:00. "Карабах" (Агдам) – АЗАЛ (Баку)
Стадион имени Тофика Исмаилова поселка Сураханы
2 ноября (понедельник)
19:00. "Сумгайыт" – "Нефтчи" (Баку)
Сумгайыт, “Kapital Bank Arena”
21:00. "Раван" (Баку) – "Хазар-Лянкяран"
Баку, “Bayıl Arena”.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости