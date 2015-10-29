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    Игры очередного тура Премьер-лиги Азербайджана не запланированы на один и тот же день

    Уточнилось место проведения матча Кяпяз-Габала

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Стала известна таблица игр XI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, с учетом выборов в Милли Меджлис и вещания встреч в прямом эфире, Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) изменила дату встреч.

    Запланированные на 1 ноября встречи перенесены на 31 октября. Еще две встречи тура из-за выборов пройдут 2 ноября.

    С другой стороны, обратившись в ПФЛ, клуб "Кяпяз" попросил уточнить место встречи с "Габалой".

    В качестве причины приводится неудовлетворительное состояние газона на Гянджинском городском стадионе после дождя.

    С учетом этого, и ссылаясь на письмо клуба "Габала", структура изменила место проведения матча.

    Таким образом, игра XI тура будет зарегистрирована как "Габала"-"Кяпяз", а матч XIX тура III круга - как "Кяпяз"-"Габала".

    Премьер-лига Азербайджана, XI тур

    31 октября (суббота)

    16:00. "Интер" (Баку) – "Зиря" (Баку)

    Баку, “İnter Arena”

    18:00. "Габала" – "Кяпяз" (Гянджа)

    Габалинский городской стадион

    19:00. "Карабах" (Агдам) – АЗАЛ (Баку)

    Стадион имени Тофика Исмаилова поселка Сураханы

    2 ноября (понедельник)

    19:00. "Сумгайыт" – "Нефтчи" (Баку)

    Сумгайыт, “Kapital Bank Arena”

    21:00. "Раван" (Баку) – "Хазар-Лянкяран"

    Баку, “Bayıl Arena”.

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