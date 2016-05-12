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    На полуфинальной встрече Кубка Украины произошла драка - ВИДЕО

    Причиной инцидента стал грубый протест футболиста судье

    Баку. 12 мая . REPORT.AZ/ После ответного матча  "Заря" - "Днепр" в полуфинале Кубка Украины по футболу произошла драка.

    Как сообщает Report, причиной инцидента стал протест футболиста "Днепра" Романа Зозули. 

    После финального свистка футболисты "Зари" радовались выходу своей команды в финал Кубка страны, на поле выбежал нападающий "Днепра" Роман Зозуля. Он не принимал участия в матче. Футболист в грубой форме выражал недовольство работой главного арбитра встречи Анатолия Абдула. В итоге после этого произошла массовая драка между двумя командами.  

    Отметим, что  в первой встрече "Заря" проиграла со счетом 0:1, но в ответной игре забила 2 безответных гола, и по сумме двух игр вышла в финал.

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