Главный тренер "Нефтчи": В период Рейнальдо и Алмейды "Карабах" демонстрировал очень хорошую игру - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин провел сегодня брифинг до открытой тренировки его команды в Футбольной центре Турецких авиалиний.

Итальянский специалист ответил также на вопросы Report…

- Как идут учебно-тренировочные сборы?

- Сегодняшняя тренировка носит восстановительный характер. После мы приступим к физической подготовке и тренировкам с мячом.

- Как Вы считаете, целесообразнее, чтобы ганский нападающий Кваме Карикари остался или ушел?

- У меня очень хорошие отношения с этим футболистом. Все, включая меня, многого от него ждали. У Карикари есть предложения от нескольких клубов. Мы ждем его окончательного решения.

- Почему Вы не привели в "Нефтчи" ни одного из футболистов, которых хорошо знали со времен, когда руководили молдавским "Шерифом"?

- Я не говорил, что не хочу видеть здесь никого из моих бывших футболистов. В настоящее время "окно трансфера" открыто и есть игроки, которыми мы интересуемся. Однако пока нет кого-то, кого бы мы конкретно решили привести в команду.

- На какие позиции Вы ищете игроков?

- Из-за вопроса с Карикари мы в выжидательной позиции. Несмотря на это, мы ищем игроков на позицию полузащитника и на позицию нападающего. Главное, чтобы пришедший сюда футболист понимал, за какие цели мы ведем борьбу.

- "Карабах" вернул Рейнальдо Силву, также завершаются переговоры о возвращении Ричарда Алмейды. Не считаете ли Вы, что после этих трансферов для "Нефтчи" усложнится борьба за чемпионство?

- Конечно, они оба очень сильные исполнители, приобретенные командой. Всем известно, что и раньше при их выступлении "Карабах" демонстрировал очень хорошую игру. С другой стороны, мы рады за проделанные работы за прошедший период. Наша команда пока что лидер в чемпионате. Разумеется, мы обрадуемся, если сумеем найти новых игроков, которые смогут усилить "Нефтчи". У нас есть время для этого.

- "Нетфчи" приостановил борьбу в кубке страны, а в чемпионате всего на 3 очка опережает занимающий второе место "Карабах". Более того, при таком раскладе в прессе появлялись новости, что Вы покинете команду. Не создают ли эти факторы психологическую напряженность у Вас?

- В первую очередь, я бы хотел узнать, откуда появились слухи, что я покидаю команду. Это ваши мысли?

- Нет, было написано в прессе…

- Это категорически нас не интересует. Мы настроены на работу, и команда на первом месте. Что касается соревнования за чемпионство, будет сложно. Впереди ждут два круга. Мы и в дальнейшем будет серьезно готовиться.

- Актуален также уход из команды хорватского защитника Славко Бралича…

- Он в одинаковом положении с Карикари, имеется несколько предложений. Мы ждем его выбор.

- Ваша команда в период сборов в Баку не провела проверочный матч, в Анталье же запланировано всего 3 игры. Не создаст для Вас трудностей на чемпионате малое количество проверочных матчей?

- Я не думаю, что мы должны просматривать план подготовки противников. У нас имеется своя программа, и я считаю трех проверочных матчей достаточно.

- Вы взяли игроков из дублеров?

- Да, мы привлекли несколько игроков из дублеров к процессу подготовки основной команды. Согласно позициям, которые мы считаем необходимыми, они помогают нам в период подготовки.