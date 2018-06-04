В Москве задержали грузчиков, ограбивших экс-игрока сборной Нигерии - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В Москве были задержаны два грузчика аэропорта Шереметьево, которые украли деньги из чемодана бывшего нападающего сборной Нигерии, миланского «Интера» и лондонского «Арсенала» Нванкво Кану на его пути в Калининград.

Как сообщает Report, по информации источника, злоумышленники не знали, кем является их жертва. Отмечается, что грабители не успели потратить € 11 тыс., которые в скором времени должны вернуть Кану.

Ранее сообщалось, что Кану направлялся в Калининград, поскольку 16 июня сборная Нигерии сыграет в этом городе с командой Хорватии в матче группового этапа ЧМ-2018.

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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Бывшего нападающего сборной Нигерии, миланского «Интера» и лондонского «Арсенала» Нванкво Кану обокрали по пути в Калининград.

Как сообщает Report, у нигерийца украли € 10 тыс., пока он добирался из Лондона в Москву.

При этом неизвестно, где именно произошла кража: в Лондоне или в Москве.

Экс-футболист направлялся в Калининград, поскольку 16 июня сборная Нигерии сыграет в этом городе с командой Хорватии в матче группового этапа ЧМ-2018.