В Москве пройдет турнир по мини-футболу, посвящённый памяти Тофика Бахрамова

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Москве 20 декабря пройдёт Межнациональный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти выдающегося азербайджанского футбольного рефери Тофика Бахрамова.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, турнир организован Департаментом межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы и посольством Азербайджана в России совместно с Всероссийским азербайджанским конгрессом.

Приоритетной задачей проведения турнира станет укрепление партнерских и дружественных связей между Россией и Азербайджаном. Командные соревнования будут способствовать объединению представителей разных национальностей, а также развитию толерантности по отношению к представителям иных культур.

Отметим, турнир памяти Тофика Бахрамова проводится в третий раз.