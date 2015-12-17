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    В Москве пройдет турнир по мини-футболу, посвящённый памяти Тофика Бахрамова

    Турнир проводится в третий раз

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Москве 20 декабря пройдёт Межнациональный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти выдающегося азербайджанского футбольного рефери Тофика Бахрамова.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, турнир организован Департаментом межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы и посольством Азербайджана в России совместно с Всероссийским азербайджанским конгрессом.

    Приоритетной задачей проведения турнира станет укрепление партнерских и дружественных связей между Россией и Азербайджаном. Командные соревнования будут способствовать объединению представителей разных национальностей, а также развитию толерантности по отношению к представителям иных культур.

    Отметим, турнир памяти Тофика Бахрамова проводится в третий раз.

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