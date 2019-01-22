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    В Мексике судья 8 минут пересматривал видеоповтор

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Курьезный случай произошел в матче чемпионата Мексики между "Гвадалахарой" и "Толукой".

    Как сообщает Report, на 80-й минуте встречи случился эпизод, после которого главному арбитру матча пришлось думать целых 8 минут для того, чтобы принять правильное решение.

    В конце поединка "Толука" могла сравнять счет, но после удара мяч прокатился по линии ворот. В мексиканском чемпионате используется видеосистема определения гола (VAR), которой воспользовался судья этого матча. Лишь спустя 8 минут рефери объявил, что гола не было.

    Отметим, что матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Гвадалахара".

    VAR используется в чемпионате Мексики с октября 2018 года.

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